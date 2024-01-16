Валютные депозиты резидентов РК увеличились

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По данным Банка Кореи, опубликованным 17 января, депозиты резидентов страны в иностранной валюте составили в конце декабря прошлого года 103 млрд 880 млн долларов. Это на 2 млрд 120 млн долларов больше, чем в предыдущем месяце. По мнению экспертов, рост связан с активизацией экспортных расчётов и доходов частных лиц от продажи иностранных ценных бумаг. Значительно вырос объём банковских вкладов в долларах и евро. Корпоративные депозиты увеличились на 2 млрд 20 млн долларов по сравнению с предыдущим месяцем, составив 88 млрд 260 млн долларов. Вклады физических лиц увеличились за тот же период на 100 млн долларов, составив 15 млрд 620 млн долларов. К резидентам относятся граждане страны, иностранцы, проживающие в РК более шести месяцев, и иностранные компании. Данные не учитывают межбанковские валютные депозиты.