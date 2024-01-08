США следят за спутниковой программой Пхеньяна

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В ноябре прошлого года Северная Корея сообщила об успешном запуске своего первого военного разведывательного спутника «Маллигён-1», а на этот год запланирован запуск ещё трёх таких спутников. Расходы на северокорейскую спутниковую программу увеличены на 10%. Как сообщил 17 января журналистам помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб, в Пентагоне внимательно следят за военными возможностями Северной Кореи. Ранее Пхеньян сообщал, что спутник «Маллигён-1» сделал снимки Белого дома, Пентагона, военно-морской базы Норфолк, а также военных баз на Гуаме и Гавайях. Однако снимки опубликованы не были. По этой и другим причинам пока нет полной уверенности в том, что в настоящее время спутники могут представлять реальную угрозу безопасности США. Между тем, Пхеньян активно развивает свою военно-космическую программу, в связи с чем необходимо думать о будущих угрозах и плане противодействия. Ранее в этом месяце Север запустил баллистическую ракету средней дальности. Заявлено также о том, что РК является «главным врагом» Севера. США неоднократно призывали воздержаться от действий, дестабилизирующих ситуацию.