В правительстве рассматривают вопрос поддержки инвесторов

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Вице-премьер по вопросам экономики Чхве Сан Мок охарактеризовал отмену налога на доходы от финансовых инвестиций как «политику снижения налогов для инвесторов». Об этом он заявил 21 января, выступая на одной из передач телеканала KBS 1TV. По его словам, данная мера направлена на облегчение налогового бремени инвесторов, расширение спроса и, как результат, стимулирование развития рынка капитала. В настоящее время налоговая ставка на доход от продажи акций, облигаций и других финансовых инструментов составляет 22%. Базовый вычет от продажи отечественных акций составляет 50 млн вон, для всех остальных доходов от финансовых инвестиций – 2,5 млн вон. Чиновник также обратил внимание на проблему смягчения налога на наследство. По его словам, данный налог сравнительно выше, чем в развитых странах, кроме того, он оказывает негативное влияние на структуру управления в южнокорейских компаниях. Тем не менее, вопрос принятия каких-либо мер требует серьёзного подхода, подчеркнул Чхве Сан Мок. В настоящее время в РК действует прогрессивная система налогообложения при получении наследства. Если сумма не превышает 100 млн вон (75 тыс. долларов), необходимо уплатить налог в размере 10%. Максимальная налоговая ставка при получении наследства составляет 50%.