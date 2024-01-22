Hyundai Group призвала США временно смягчить ограничения IRA

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Южнокорейские автопроизводители призвали правительство США временно открыть им доступ к субсидиям в рамках «Закона о снижении инфляции» (IRA) в случае использования в производстве батарей некоторых ключевых минеральных ресурсов из Китая. Соответствующий запрос 18 января направила Hyundai Group. США создали инструкции по включению компаний в список предприятий, вызывающих озабоченность (FEOC), которые лишаются субсидий при продаже электромобилей на американском рынке. Критерии включают применение сырья и комплектующих из Китая. Южнокорейские компании указали на сложности в реализации плана по немедленному исключению из цепочек поставок батарей предприятий из списка из-за трудностей с поставками редких минералов. Было предложено создать список ключевых минералов, применение которых будет временно разрешено в производстве батарей независимо от страны происхождения.