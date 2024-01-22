Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

Hyundai Group призвала США временно смягчить ограничения IRA

Write: 2024-01-22 11:19:21Update: 2024-01-22 13:43:43

Hyundai Group призвала США временно смягчить ограничения IRA

Photo : YONHAP News

Южнокорейские автопроизводители призвали правительство США временно открыть им доступ к субсидиям в рамках «Закона о снижении инфляции» (IRA) в случае использования в производстве батарей некоторых ключевых минеральных ресурсов из Китая. Соответствующий запрос 18 января направила Hyundai Group. США создали инструкции по включению компаний в список предприятий, вызывающих озабоченность (FEOC), которые лишаются субсидий при продаже электромобилей на американском рынке. Критерии включают применение сырья и комплектующих из Китая. Южнокорейские компании указали на сложности в реализации плана по немедленному исключению из цепочек поставок батарей предприятий из списка из-за трудностей с поставками редких минералов. Было предложено создать список ключевых минералов, применение которых будет временно разрешено в производстве батарей независимо от страны происхождения.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >