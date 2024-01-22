В крупных компаниях РК занято более 3 млн человек

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В прошлом году численность сотрудников крупных компаний РК со штатом более 300 сотрудников увеличилась до 3 млн 87 тыс. человек. Данный показатель вырос на 89 тыс. в годовом исчислении. Отметка в 3 млн была преодолена впервые. Об этом 22 января сообщили в Национальном статистическом управлении. Показатель растёт шесть лет подряд. Значительный прирост наблюдается в период коронавирусной пандемии. Это объясняется увеличением участия крупных компаний в бесконтактных проектах. Так, по состоянию на конец июня прошлого года в Samsung Electronics работали 124 тыс. человек, что на 5,2% больше, чем год назад. Это самый высокий показатель по стране. Далее следуют Hyundai Motor (71.520), Kia (35.438), LG Electronics (34.198), SK Hynix (32.217), Korean Air (17.839), LG Chem (14.821), Samsung SDI (12.161) и другие. Доля крупных компаний на рынке труда достигла рекордного показателя в 10,9%.