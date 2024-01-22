В Пхеньяне сообщили о скором визите Путина в КНДР

Photo : YONHAP News

Пхеньян считает президента Российской Федерации Владимира Путина самым близким другом корейского народа и готов тепло принять его, если он примет приглашение посетить КНДР. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) со ссылкой на аппарат помощников МИД КНДР. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, все подробности, включая точные даты визита Путина, согласуются по дипломатическим каналам. Ранее глава государства на встрече с министром иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи в Кремле выразил готовность посетить КНДР при первой возможности. Стоит отметить, что по итогам визита Чхве Сон Хи в Россию, стороны выразили решительное намерение защищать свои ключевые интересы, укреплять стратегическое сотрудничество и тактическое взаимодействие. Кроме того, Россия выразила благодарность Северной Корее за поддержку и солидарность в «специальной военной операции» в Украине. По мнению экспертов, предположительно, речь идёт о предоставлении России северокорейских ракет и снарядов. Таким образом, стороны ведут активные переговоры по вопросу визита Путина в КНДР. Если он состоится, это будет первая поездка российского лидера в Пхеньян за последние 24 года. Как ожидается, это будет ответный визит Владимира Путина после приезда в Россию лидера КНДР Ким Чон Ына в сентябре 2023 года. Тогда Ким Чон Ын посетил космодром Восточный, где провёл переговоры с Путиным. Считается, что поездка Путина в Пхеньян укрепит связи между Северной Кореей и Россией, а также окажет значительное влияние на политическую обстановку на Корейском полуострове.