В Сеуле отрицают испытание Севером подводной системы ядерного оружия

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В Сеуле придерживаются скептической позиции относительно заявления северокорейских властей об испытании 19 января подводной системы ядерного оружия. Об этом 21 января сообщил представитель администрации президента РК. Вероятнее всего, Северная Корея провела запуск торпеды, говорится в заявлении. Не в пользу Пхеньяна также говорит тот факт, что на сегодняшний день не существует аналога ядерного реактора, который можно разместить в торпеде диаметром менее одного метра. Между тем, в администрации президента предупредили Пхеньян о возможности отслеживать текущую ситуацию вокруг разработки в КНДР подводного вооружения, в том числе ядерных торпед и баллистических ракет подводной лодки (БРПЛ). Сеул также намерен ускорить создание комплексной многоуровневой оборонной системы в ответ на растущую ракетную угрозу со стороны Северной Кореи, говорится в заявлении.