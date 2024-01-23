Глава OpenAI посетит РК

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Сэм Альтман, директор компании OpenAI, разработчика чат-бота ChatGPT, прибудет в РК в течение текущей недели. 26 января бизнесмен намерен встретиться с главой SK Group Чхве Тхэ Воном и Samsung DS Кён Ге Хёном. Как известно, Сэм Альтман ведёт подготовку к запуску производства собственных чипов ИИ, которые, как ожидается, будут использованы в проектах компании OpenAI. По данным Bloomberg, он приступил к обсуждению планов формирования новой цепочки поставок в сфере ИИ с инвесторами из стран Ближнего Востока. Предполагается, что таким образом OpenAI пытается снизить зависимость от компании NVIDIA, на которую приходится большая часть рынка чипов ИИ. В качестве инвесторов Bloomberg называет компанию по разработке искусственного интеллекта из ОАЭ G42 и крупнейшего мирового производителя полупроводниковых изделий, тайваньскую компанию TSMC. Ранее Bloomberg рассматривал Samsung Electronics в качестве потенциального партнёра OpenAI. Стоит добавить, что последний визит Сэма Альтмана в РК состоялся в июне прошлого года.