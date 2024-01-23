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Политика

Партия Тобуро выступила с критикой президента Юн Сок Ёля

Write: 2024-01-23 11:50:51Update: 2024-01-23 12:24:39

Партия Тобуро выступила с критикой президента Юн Сок Ёля

Photo : YONHAP News

Оппозиционная демократическая партия Тобуро 23 января выступила с критикой в адрес президента РК Юн Сок Ёля. Ранее глава государства сделал заявление о том, что уход от ядерной энергетики станет поводом для отказа от развития передовых отраслей, включая полупроводниковую промышленность. По словам лидера партии Хон Ик Пхё, полупроводники, изготовленные с использованием атомной энергии, не смогут быть реализованы на международном рынке. Вся продукция должна производиться с использованием возобновляемых источников энергии согласно международной корпоративной инициативе RE100. Только в этом случае можно рассчитывать на сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями, сказал Хон Ик Пхё. Политик добавил, что использование атомной энергии не вписывается в этот стандарт, и если РК не сможет снизить свою зависимость от неё, это вынудит страну отказаться от развития передовых технологий.
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