Партия Тобуро выступила с критикой президента Юн Сок Ёля

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Оппозиционная демократическая партия Тобуро 23 января выступила с критикой в адрес президента РК Юн Сок Ёля. Ранее глава государства сделал заявление о том, что уход от ядерной энергетики станет поводом для отказа от развития передовых отраслей, включая полупроводниковую промышленность. По словам лидера партии Хон Ик Пхё, полупроводники, изготовленные с использованием атомной энергии, не смогут быть реализованы на международном рынке. Вся продукция должна производиться с использованием возобновляемых источников энергии согласно международной корпоративной инициативе RE100. Только в этом случае можно рассчитывать на сотрудничество с крупнейшими мировыми производителями, сказал Хон Ик Пхё. Политик добавил, что использование атомной энергии не вписывается в этот стандарт, и если РК не сможет снизить свою зависимость от неё, это вынудит страну отказаться от развития передовых технологий.