Юн Сок Ёль назначил кандидатуру на должность министра юстиции

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23 января президент РК Юн Сок Ёль назначил кандидатуру бывшего старшего прокурора Главной прокуратуры Сеула Пак Сон Чжэ на должность министра юстиции. Об этом сообщил начальник управления по вопросам политики при администрации президента Ли Гван Соп. По его словам, Пак Сон Чжэ прослужил в органах прокуратуры с 1991 по 2017 годы, занимая высокие руководящие посты. В 2017 году он уволился со службы, после чего начал работу в качестве адвоката. Ли Гван Соп охарактеризовал кандидата как человека со строгим характером и сильным чувством ответственности, который всегда руководствуется своими принципами и решительно выполняет поставленные задачи. Пак считается подходящим кандидатом для продолжения реформ в системе уголовного правосудия, проводимых правительством Юн Сок Ёля, воплощения конституционных ценностей в исполнении законодательства, добавил он. Пак Сон Чжэ в свою очередь выразил благодарность главе государства за оказанное доверие. Он пообещал приложить все усилия для обеспечения справедливого исполнения закона, защиты безопасности граждан и их прав в случае утверждения его кандидатуры.