США внимательно следят за активностью военных КНДР

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США очень внимательно следят за активностью военных КНДР на фоне озвученных северокорейским лидером Ким Чон Ыном угроз в отношении РК. Об этом 23 января заявил координатор по стратегическим коммуникациям в СНБ Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос об изменениях в военной активности Северной Кореи. При этом он отметил, что пока рано говорить о конкретных оценках имеющихся данных. По его словам, в Вашингтоне уверены в оправданности поддерживаемой на Корейском полуострове боеготовности южнокорейско-американских сил в вопросе противодействия угрозам со стороны КНДР. По вопросу о сотрудничестве между КНДР и РФ, включая вероятность организации ответного визита российского президента Владимира Путина в Пхеньян, Кирби отметил, что российская сторона получает выгоду от двухстороннего взаимодействия, активно применяя северокорейское оружие в Украине. Он также заявил, что США внимательно следят за наращиванием военного потенциала КНДР за счёт сотрудничества с Россией.