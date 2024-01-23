Власти призвали инвестировать в экологичное топливо

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Нефтеперерабатывающие компании РК озвучили план об инвестировании 6 трлн вон (4,5 млрд долларов) до 2030 года в сферу экологичного топлива. 24 января второй замминистра промышленности, торговли и энергетики РК Чхве Нам Хо провёл встречу с главами четырёх крупнейших профильных компаний страны - SK Energy, GS Caltex, S-Oil, HD Hyundai Oilbank, обсудив актуальные вопросы отрасли. Чхве Нам Хо подчеркнул важность стабильности цен на нефть в вопросе обеспечения ощущаемого населением восстановления экономики, учитывая, что нефть является одним из ключевых ресурсов. Он также указал на то, что в стране создана законодательная и системная база для активизации проектов по созданию экологичного топлива, призвав деловые круги вести смелую инвестиционную политику. В ответ на этот призыв компании представили вышеуказанный план. Также стороны сошлись во мнении о необходимости обеспечения стабильности цен и поставок нефти.