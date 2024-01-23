Определена стоимость новогоднего стола в РК

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В этом году стоимость праздничного стола для семьи из четырёх человек на Новый год по лунному календарю (Соллаль) будет составлять в среднем 281,5 тыс. вон (210 долларов). Это на 8,9% больше по сравнению с прошлым годом и является рекордным показателем в истории Кореи, сообщает экспертная организация «Информация о ценах в Корее» (Korea Price Information). Сумма определена с учётом цен продуктов на традиционных рынках. Закупка товаров в крупных супермаркетах будет дороже – порядка 386 тыс. вон (288 долларов). Это на 5,8% больше, чем было в прошлом году. Исследователи отмечают значительный рост цен на фрукты, овощи и орехи. Цены на морепродукты за исключением морской капусты и китайского горбыля в большинстве не сильно изменились от прошлогодних значений. Немного подорожала говядина, цены на курицу пока не изменились.