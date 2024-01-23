Индустрия веб-комиксов подаёт большие надежды

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Южнокорейская индустрия веб-комиксов демонстрируют высокие темпы роста. За последние пять лет объём продаж контента увеличился почти в пять раз, а сумма экспорта превысила 100 млн долларов. В правительстве высоко оценили достигнутые результаты, приняв решение о дальнейшем развитии данной индустрии. Сфера применения южнокорейских веб-комиксов очень широкая. По мотивам сюжетов снимают фильмы, пишут музыку, разрабатывают игры, изготавливают различные товары. Веб-комиксы рассматриваются как «кладовая» интеллектуальной собственности в индустрии контента. По мнению министра культуры, спорта и туризма Ю Ин Чхона, сейчас наступила та пора, когда необходима эффективная поддержка создателей веб-комиксов, способных составить конкуренцию в глобальном масштабе. Так, планируется усилить поддержку для создания глобальной платформы по типу Netflix. Также говорится об увеличении бюджета на подготовку специалистов и перевод контента на иностранные языки. Немаловажное значение имеет ужесточение контроля незаконного копирования и распространения контента. Сообщается также о планах создать крупные тематические фестивали и учредить награду в сфере веб-комиксов. Конечная цель – к 2027 году увеличить объём индустрии до 4 трлн вон (3 млрд долларов) и довести экспорт до 250 млн долларов.