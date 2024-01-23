Ядерный полигон Пхунгери создан в 1980-х годах

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Северокорейский ядерный полигон в Пхунгери провинции Хамгён-Пукто вероятно был построен в 1985-1986 годах, примерно 40 лет назад. К такому выводу пришли эксперты Центра стратегических и международных исследований (CSIS) на основе рассекреченных спутниковых снимков ЦРУ. На снимках от 4 октября 1984 года и 23 сентября 1987 года в районе полигона видны масштабные строительные работы. На фото от 1984 года в северной части полигона были видны следы вырубки леса, но не были зафиксированы работы по строительству строений или дорог. Но в 1987 году появилась дорога к первому туннелю, а также большие кучи грунта. Там же, по логике, должны были располагаться специальные здания, но их не было замечено. Это объясняется низким разрешением спутниковых снимков. Примерно в это же время в 6 км к югу строился командный центр.