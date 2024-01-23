Экс-глава МИД РК возглавила «Азиатское общество»

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Экс-министр иностранных дел РК Кан Гён Хва возглавила американскую организацию «Азиатское общество». Это некоммерческая неправительственная организация создана в 1956 году с целью повышения взаимопонимания и налаживания связей между США и народами Азиатско-Тихоокеанского региона. В организации отметили, что Кан Гён Хва, будучи министром иностранных дел РК, прилагала усилия для защиты интересов мира и прав человека, а также работала над укреплением совместного процветания и мира в Азии. При бывшем генеральном секретаре ООН Кофи Аннане Кан Гён Хва занимала пост заместителя верховного комиссара ООН по правам человека, при генсеке Пан Ги Муне работала помощником генерального секретаря в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), а при генсеке Антониу Гутеррише была специальным советником по вопросам политики.