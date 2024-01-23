США подтвердили приверженность защите РК

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На фоне последнего запуска КНДР крылатых ракет правительство США обозначило позицию о твёрдой приверженности своим обещаниям об обеспечении безопасности РК. Об этом 24 января заявил представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, США всегда ясно демонстрировали готовность выполнять обещание о поддержании мира и безопасности в регионе и о защите РК и Японии. При этом он отметил, что военная программа КНДР носит угрожающий характер, и США внимательно наблюдают за активностью северокорейских военных. В Пентагоне призвали СК воздержаться от угрожающих действий и решать споры дипломатическим путём. Между тем, заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател также прокомментировал запуск Севером крылатых ракет. По его словам, такие действия приводят к дестабилизации ситуации, являются авантюрой и представляют собой огромную угрозу безопасности.