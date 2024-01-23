КНДР испытала новую стратегическую крылатую ракету

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24 января КНДР провела первый испытательный запуск стратегической крылатой ракеты нового типа «Пульхвасаль-3-31». Об этом 25 января сообщило северокорейское агентство ЦТАК. Военные не сообщают о месте запуска. Предположительный маршрут полёта пролегал над акваторией к западу от Пхеньяна. Его протяжённость не превышает расстояния двух стратегических крылатых ракет «Хвасаль-1» и «Хвасаль-2», запущённых Северной Кореей в 2023 году. Как полагают эксперты, «Пульхвасаль-3-31» представляет собой улучшенную модель этих двух типов ракет. Считается, что число 31 в названии является отсылкой к тактической ядерной боеголовке типа «Хвасан-31». Указывается, что испытание ракеты, которая находится на стадии разработки, было проведено Главным управлением ракетостроения КНДР. Запуск не оказал никакого влияния на безопасность соседних стран и не имеет отношения к политической ситуации в регионе, подчёркивает ЦТАК. Также сообщается, что испытания проходили в рамках непрерывного процесса модернизации систем вооружения и являются частью штатных задач, стоящих перед профильными исследовательскими учреждениями. Ранее в Объединённом комитете начальников штабов РК сообщали, что Север запустил несколько крылатых ракет в направлении Жёлтого моря. О личном присутствии Ким Чон Ына во время запуска не говорится. Как известно, северокорейский лидер принял участие в расширенном заседании Политбюро Трудовой Партии Кореи, где обратил внимание на тяжёлую экономическую ситуацию в регионах. В своей речи Ким заявил об острой нехватке предметов первой необходимости.