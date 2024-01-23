В РК понизился индекс ожидаемой деловой активности

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Индекс ожидаемой деловой активности (BIS) в январе этого года составил 69 пунктов, за месяц понизившись на один пункт. Это минимальный показатель за последние одиннадцать месяцев, говорится в докладе Банка Кореи от 25 января. В обрабатывающей промышленности показатель вырос на один пункт, составив 71 пункт. Эксперты связывают это с ростом продаж изделий из пластика. Между тем, в необрабатывающей промышленности отмечается падение индекса деловой активности с 70 до 67 пунктов. Заметное снижение наблюдается в сфере строительства. Причиной тому стало повышение ставок вследствие кризиса проектного финансирования в сфере недвижимости и ухудшение доходности из-за роста цен на сырье. Отрицательные тенденции также наблюдаются в секторах информационных технологий, научных и технических услуг. Представители бизнеса указали на «неопределенную экономическую ситуацию» как на основную причину трудностей, за которой следуют внутренние проблемы и рост затрат на рабочую силу.