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Политика

Президент РК встретился с главой Всемирного банка

Write: 2024-01-25 13:06:56Update: 2024-01-25 18:58:14

Президент РК встретился с главой Всемирного банка

Photo : YONHAP News

24 января президент РК Юн Сок Ёль встретился с президентом Всемирного банка Аджаем Банга, прибывшим с визитом в Сеул. В ходе встречи южнокорейский лидер заявил, что РК в полной мере будет выполнять роль одной из ключевых стран мира, расширяя проекты в рамках Официальной помощи в целях развития (ODA). Он отметил, что РК в прошлом сумела победить бедность с помощью мирового сообщества и теперь готова помочь другим странам. Юн Сок Ёль высоко оценил деятельность Всемирного банка в поддержке развивающихся стран и решении глобальных проблем. Он отметил важность свободной рыночной экономики на пути обеспечения справедливой конкуренции и устранения коррупции. Аджай Банга, в свою очередь, отметил, что опыт РК, сумевшей за одно поколение превратиться из объекта помощи в одну из самых развитых стран, будет очень полезен для развивающихся государств. Участники встречи обсудили также вопросы сотрудничества в развитии цифровых технологий.
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