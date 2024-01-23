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С этого года в РК откроется «эпоха скоростных железных дорог в столичном регионе GTX». Такое заявление президент РК Юн Сок Ёль сделал 25 января в мэрии города Ыйчжонбу в ходе дебатов на тему равномерного развития транспортной системы. Глава государства обещал повысить уровень жизни населения за счёт решения проблемы неравномерности доступа к транспортной системе. Юн Сок Ёль сказал, что начинается строительство линии С в рамках GTX, эксплуатация которой начнётся в 2028 году. Линия А будет запущена уже в марте этого года на отрезке от Сусо до Тонтхана, а в конце года она будет дополнена отрезком до Пхачжу через центр Сеула. Кроме того, к 2030 году планируется завершить строительство линии В между городами Инчхоном провинции Кёнгидо и Чхунчхоном провинции Канвондо. Также президент сообщил о намерении удлинить линии А, В, С. Помимо этого, правительство будет работать над реализацией проектов линии D от Инчхона до Вончжу провинции Канвондо через столичный район Канннам, линии E от Инчхона до Намянчжу через северную часть Сеула, линии F по кольцевому маршруту вокруг столичного региона. Кроме того, в регионах крупнейших городов страны Пусана, Ульсана, Тэгу, Тэчжона, Сэчжона и Кванчжу будет запущено скоростное железнодорожное сообщение на уровне 180 км в час.