РК впервые за 25 лет уступила Японии по уровню роста экономики

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В прошлом году РК впервые за последние 25 лет уступила Японии по уровню роста экономики. Однако в этом году ожидается, что РК вновь обойдёт соседнюю страну по этому показателю. Об этом 26 января сообщила японская газета «Нихон Кэйдзай». Ранее в Банке Кореи представили данные о том, что в 2023 году рост отечественного ВВП составил 1,4%. Окончательные данные по Японии пока не объявлялись. Между тем, в октябре прошлого года Международный валютный фонд делал прогноз о том, что её показатель составит 2%. Последний раз РК уступала Японии по этому критерию в 1998 году во время валютного кризиса. Всё больше экспертов склоняются к мнению о том, что РК, подобно Японии, вступила в период низкого роста. Между тем, в МВФ прогнозируют, что после 2024 года рост южнокорейской экономики будет держаться на уровне чуть выше 2%.