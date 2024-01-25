КНДР запустила серию крылатых ракет с восточного побережья

Photo : YONHAP News

Как сообщили в Объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, 28 января около 8 часов утра Северная Корея запустила серию крылатых ракет из района города Синпхо провинции Хамгён-Намдо. Вооружённые силы находятся в состоянии повышенной готовности и следят за действиями Северной Кореи, обмениваясь информацией с американскими коллегами. Военные эксперты пытаются определить тип ракет, а также откуда произведены запуски – с суши, морской поверхности или подводного положения,- говорится в сообщении. Предыдущие запуски стратегических крылатых ракет «Пульхвасаль-3-31» произведены 24 января в направлении Жёлтого моря. По мнению экспертов, данная ракета способна нести ядерное оружие. Север впервые испытал крылатую ракету «Хвасаль-1» в сентябре 2021 года, а в прошлом году запустил несколько крылатых ракет «Хвасаль-1» и «Хвасаль-2», которые, предположительно, способны нести тактическое ядерное оружие. Крылатые ракеты летают по низкой траектории и хорошо маневрируют, что позволяет им уклоняться от противоракетной обороны. Запуски крылатых ракет не являются прямым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, запрещающих Северной Корее использовать технологии баллистических ракет. Тем не менее, крылатые ракеты представляют серьёзную угрозу безопасности РК, поскольку на них могут быть установлены ядерные боеголовки.