Доля РК в китайском импорте сократилась до 6,3%

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Доля РК в китайском импорте сократилась в прошлом году до 6,3%, что на 1,1% меньше, чем в 2022 году. Об этом сообщила 28 января Корейская ассоциация международной торговли. Прошлогодний показатель является самым низким с 1993 года, когда Сеул и Пекин установили дипломатические отношения. В частности, поставки полупроводников, ключевой статьи южнокорейского экспорта в Китай, упали в прошлом году на 30,6%, по сравнению с позапрошлым годом, составив 36 млрд 100 млн долларов. В течение длительного времени РК экспортировала в Китай промежуточные товары, а Китай производил готовую продукцию для экспорта на мировой рынок. С 2013 по 2019 год РК была крупнейшим экспортёром в Китай. Однако в последние годы позиции южнокорейских производителей на его импортном рынке ослабли из-за стремления Пекина укрепить собственные отрасли смартфонов, дисплеев и автомобилей.