МИД РК: Отношения РК и России будут зависеть от действий Москвы

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Дальнейшее развитие южнокорейско-российских отношений будет зависеть от действий Москвы. Об этом заявил 28 января представитель министерства иностранных дел РК, комментируя реакцию российской стороны на высказывание главы южнокорейского военного ведомства о полной поддержке Украины. Он подчеркнул, что Сеул оказывает Украине только нелетальную поддержку, одновременно следя за военно-техническим сотрудничеством между Москвой и Пхеньяном в свете его возможного влияния на безопасность РК. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая 26 января на брифинге в Москве, предостерегла Сеул от опрометчивых шагов, чреватых полным обрушением некогда дружественных отношений с Москвой. За заявлениями Сеула «стоит Вашингтон, а цель информационных вбросов - вовлечение азиатского союзника в лице РК в украинский конфликт». На это указывает заявление главы военного ведомства РК о необходимости оказания «прямой военной поддержки киевскому режиму, включая поставку летального оружия»,- подчеркнула Мария Захарова. Она отвергла попытки обвинить Россию в незаконном военно-техническом сотрудничестве с Северной Кореей.