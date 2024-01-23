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Политика

Оппозиция призывает президента РК начать диалог с Севером

Write: 2024-01-29 14:28:36Update: 2024-01-29 14:29:39

Оппозиция призывает президента РК начать диалог с Севером

Photo : YONHAP News

Лидер парламентской фракции ведущей оппозиционной Демократической партии Тобуро Хон Ик Пхё  призвал президента страны Юн Сок Ёля попытаться начать диалог с Северной Кореей. Призыв прозвучал непосредственно после заявления Пхеньяна об успешных испытаниях стратегических крылатых ракет подводного базирования. Отметив, что опасность войны на Корейском полуострове в настоящее время велика как никогда, Хон Ик Пхё выразил надежду на то, что глава государства серьёзно отнесётся к обеспокоенности внутри страны и за рубежом. Он отметил необходимость «открыть хотя бы минимальный канал диалога», воздерживаясь при этом от конфронтационных слов и действий. США и Китай пытаются уменьшить напряжённость. Об этом свидетельствует  встреча в Бангкоке между советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном и министром иностранных дел Китая Ван И. 
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