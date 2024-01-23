Банк Кореи: Говорить о стабилизации экономики преждевременно

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Признаки замедления инфляции не означают, что экономика страны вступила в фазу стабилизации. Об этом говорится в опубликованном 29 января отчёте департамента денежно-кредитной политики Банка Кореи. При пересмотре инфляционных ожиданий необходимо учитывать такие факторы как корректировка цен, включая возможность возобновления их роста. В том случае, если правительство прекратит продлевать снижение топливного налога и применять отсрочку повышения коммунальных тарифов, цены могут начать расти. Достижение целевого уровня инфляции потерпело наудачу из-за плохого управления конечной фазой цикла очень высокой инфляции. После крайне высокой инфляции происходит техническое падение цен. Это часть инфляционного цикла, и такое снижение не должно вызывать смягчения денежно-кредитной политики. По мнению экспертов банка, необходимо продолжить количественное ужесточение. Для решения проблемы инфляции необходимо принять во внимание тот факт, что денежно-кредитная политика РК основана не столько на денежной массе, сколько на процентных ставках.