МИД Китая готов продолжить контакты с РК

Министерство иностранных дел Китая выразило готовность продолжать контакты с РК. Об этом сообщил 29 января в ходе очередного брифинга официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь. Он напомнил, что после вступления Чо Тхэ Ёля в должность министра иностранных дел РК его китайский коллега Ван И направил ему поздравительное послание. Этот вопрос был затронут в связи с тем, что после своего назначения 10 января Чо Тхэ Ёль пока не встречался с китайским коллегой и не говорил с ним по телефону. При этом он уже пообщался с госсекретарём США Энтони Блинкеном, главой МИД Японии Ёко Камикавой, коллегами из Австралии Пенни Вонг и из Вьетнама Буй Тхань Шоном. В китайском МИД отмечают, что РК и Китай являются важными соседями и партнёрами. Между тем, высказывается предположение, что нынешняя ситуация вызвана занятостью Ван И в связи с приближением Нового года по лунному календарю. С другой стороны существует мнение, что подобная ситуация является показателем текущего уровня отношений двух стран.