США против ограничений на деятельность онлайн-платформ в РК

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Торговая палата США открыто выступила против продвигаемых южнокорейским правительством ограничений на деятельность онлайн-платформ. В заявлении старшего вице-президента Торговой палаты США по странам Азии Чарльза Фримена, опубликованном 29 января, говорится, что палата выражает опасения по поводу намерений РК ввести ограничения, направленные на предотвращение недобросовестной рыночной деятельности со стороны крупных компаний-операторов онлайн-платформ. Крупнейшие профильные компании планируется внести в список «доминирующих операторов», на которые будут распространяться ограничения в виде запрета на предоставление своим филиалам более выгодных условий работы. Деловые круги считают, что в список попадут американские компании Apple, Google, Amazon и Meta, а также южнокорейские Naver и Kakao. США обеспокоены также спешкой с принятием закона. Очень важно, чтобы полный текст любого предлагаемого закона был доступен общественности,- говорится в заявлении Чарльза Фримена.