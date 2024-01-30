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Политика

В 2023 году мобильность населения РК самая низкая за 50 лет

Write: 2024-01-30 15:12:42Update: 2024-01-30 15:16:08

В 2023 году мобильность населения РК самая низкая за 50 лет

По данным Национального статистического управления, опубликованным 30 января, в прошлом году место жительства сменили 6 млн 129 тыс. жителей РК. Это на 0,4% меньше, чем в 2022 году. Нынешний показатель является самым низким с 1974 года. По мнению экспертов, мобильность населения сокращается в связи с процессом старения общества, а также снижением потребности в смене жилья в условиях развития транспортной системы и технологий связи. Кроме того, влияние оказал спад активности на рынке недвижимости на фоне экономической неопределённости и резкого роста процентных ставок. Коэффициент мобильности – число переселяющихся в расчёте на 100 человек населения - составил 12, не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Чистый отток населения из Сеула составил в прошлом году 31 тысячу человек, а из второго по величине города страны Пусана – 11 тысяч человек. Одновременно население провинции Кёнгидо, прилегающей к Сеулу, увеличилось на 45 тысяч человек, а города Инчхона - на 34 тысячи человек. 
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