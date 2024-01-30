В РК началось строительство новой подводной лодки

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31 января в РК началось строительство третьей подводной лодки следующего поколения «Чанбого-III» проекта «Пэчхи-II» водоизмещением 3.600 тонн. Как сообщили в Корейском агентстве оборонных закупок, строительством лодки занимается компания Hanwha Ocean, а стоимость работ, которые должны завершиться к 2029 году, составляет 1 трлн 100 млрд вон (829 млн долларов). Новая подводная лодка длиной 89 метров строится в рамках проекта оснащения военно-морских сил РК современными дизель-электрическими ударными подводными лодками. Она будет иметь 10 вертикальных пусковых шахт для баллистических ракет подводных лодок и новейшую систему шумоподавления для повышения скрытности. На вооружении военно-морских сил РК в настоящее время находятся две подводные лодки проекта «Пэчхи-I», ещё одну планируется передать в этом году. Все три подводные лодки проекта «Пэчхи-II» в настоящее время находятся в стадии строительства.