Южнокорейский экспорт вырос в январе на 18%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 февраля, южнокорейский экспорт составил в январе текущего года 54 млрд 690 млн долларов, увеличившись на 18% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост экспорта продолжается четвёртый месяц подряд. Экспорт полупроводников увеличился за тот же период на 56,2 %. Это максимальный рост с декабря 2017 года. Зарубежные поставки автомобилей возросли на 24,8% во многом благодаря росту спроса в США и Европе на экологически чистые автомобили. Экспорт морских судов увеличился на 76%, продукции машиностроения - на 14,5%, дисплеев – на 2,1%. Поставки в Китай увеличились на 16,1%, в США – на 26,9%, в Японию – на 10,6%, в Юго-Восточную Азию – на 5,8%. Импорт сократился в январе на 7,8% в годовом исчислении, составив 54 млрд 390 млн долларов, в результате чего торговый профицит составил 300 млн долларов. Как заявил министр промышленности, торговли и энергетики Ан Док Кын, правительство продолжит предпринимать усилия по восстановлению экспорта.