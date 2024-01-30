Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В мире

Производители полупроводников США требуют равного контроля над экспортом

Write: 2024-02-01 11:45:06Update: 2024-02-01 12:14:48

Производители полупроводников США требуют равного контроля над экспортом

Photo : YONHAP News

Американские производители призвали правительство США разработать новые многосторонние меры контроля за экспортом полупроводников. Нынешние меры, по их мнению, являются односторонними, ставя их в невыгодное положение по сравнению с конкурентами. Ассоциация полупроводниковой промышленности США направила данный призыв в Бюро промышленности и безопасности (BIS) при министерстве торговли. В документе, в частности, говорится, что американская система ограничений экспорта полупроводникового оборудования ставит производителей из США в более невыгодное положение на рынке. Американское оборудование, даже если оно официально не описано в ограничительных списках, но применяется в производстве чипов, становится объектом запрета на экспорт в Китай. При этом конкуренты из Японии, РК, Тайваня, Израиля и Нидерландов могут экспортировать оборудование, не подлежащее списочному контролю, на передовые заводы в Китае. Ассоциация полупроводниковой промышленности США потребовала ввести равные для всех меры контроля. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >