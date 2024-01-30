Производители полупроводников США требуют равного контроля над экспортом

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Американские производители призвали правительство США разработать новые многосторонние меры контроля за экспортом полупроводников. Нынешние меры, по их мнению, являются односторонними, ставя их в невыгодное положение по сравнению с конкурентами. Ассоциация полупроводниковой промышленности США направила данный призыв в Бюро промышленности и безопасности (BIS) при министерстве торговли. В документе, в частности, говорится, что американская система ограничений экспорта полупроводникового оборудования ставит производителей из США в более невыгодное положение на рынке. Американское оборудование, даже если оно официально не описано в ограничительных списках, но применяется в производстве чипов, становится объектом запрета на экспорт в Китай. При этом конкуренты из Японии, РК, Тайваня, Израиля и Нидерландов могут экспортировать оборудование, не подлежащее списочному контролю, на передовые заводы в Китае. Ассоциация полупроводниковой промышленности США потребовала ввести равные для всех меры контроля.