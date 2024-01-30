В Японии одобрили поглощение Asiana Airlines компанией Korean Air

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31 января комиссия по справедливой торговле Японии (JFTC) одобрила поглощение компании Asiana Airlines национальным перевозчиком Korean Air. В ноябре 2020 года Korean Air подписала сделку о приобретении контрольного пакета акций Asiana с целью создания десятой по величине авиакомпании в мире. Для этого необходимо получить одобрение регуляторов в ключевых странах. На данный момент сделку одобрили 12 стран. Осталось получить одобрение Евросоюза и США. Необходимые документы были направлены в Японию ещё в январе 2021 года. JFTC попросила пересмотреть структуру полётов на тех маршрутах между двумя странами, где совокупная рыночная доля Korean Air, Asiana Airlines и их дочерних компаний будет ограничивать конкуренцию. Korean Air пообещала уступить ограниченное количество мест на семи маршрутах, если другие авиакомпании решат на них работать. Это, в частности, рейсы из Сеула в Осаку, Саппоро, Нагою и Фукуоку, а из Пусана в Осаку, Саппоро и Фукуоку.