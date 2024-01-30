Власти РК следят за ситуацией на мировом финансовом рынке

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Финансовые власти РК внимательно следят за ситуацией на мировом фондовом рынке и будут реагировать на снижение учётных ставок крупными странами. Об этом заявил вице-премьер, министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок, выступая 1 февраля на экономическом совещании в Сеуле. Он напомнил, что Федеральная резервная система США оставила учётную ставку без изменений, сохранив её на уровне 5,25–5,5% годовых. Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что снижение ставок вряд ли начнётся в марте. Таким образом, ожидания скорого снижения ставок не оправдались, и мировой финансовый рынок продемонстрировал дополнительную волатильность. В РК в последнее время сохраняется относительная стабильная ситуация на финансовом рынке. Однако пока неясно, когда крупные страны примут меры по снижению процентных ставок, и каких будет это снижение. Правительство готово реагировать на изменения в тесном сотрудничестве с профильными учреждениями,- напомнил Чхве Сан Мок.