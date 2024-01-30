Министр обороны РК посетит три страны Ближнего Востока

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Министр обороны РК Син Вон Сик с 1 по 7 февраля посетит Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовскую Аравию и Катар. Это его первая зарубежная поездка с момента вступления в должность в октябре прошлого года. Син Вон Сик проведёт переговоры с государственным министром ОАЭ по делам обороны Мохаммедом бин Мубараком Аль Мазруи. Будут обсуждаться вопросы активизации военно-технического сотрудничества. Кроме того, в программе визита встреча с бойцами южнокорейского военного контингента «Акх». С 3 по 5 февраля глава южнокорейского оборонного ведомства будет находиться в Саудовской Аравии, где посетит Международную выставку вооружений. Далее Син Вон Сик отправится в Катар, где пройдут переговоры с вице-премьером, министром обороны Халидом бин Мохаммедом аль-Аттия. Как сообщили в минобороны РК, поездку Син Вон Сика можно рассматривать как продолжение визитов президента Юн Сок Ёля в три ближневосточные страны в прошлом году.