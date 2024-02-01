Gallup Korea: Рейтинг президента РК упал ниже 30%

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Лишь 29% южнокорейцев положительно оценивают работу Юн Сок Ёля на посту президента страны, а 63% дают отрицательную оценку его деятельности. Положительная оценка снизилась на 2% по сравнению с предыдущей неделей, впервые с апреля прошлого года составив менее 30%. Отрицательная оценка осталась на прежнем уровне. Об этом свидетельствуют результаты опроса тысячи взрослых жителей страны, проведённого с 30 января по 1 февраля агентством Gallup Korea. Рейтинг правящей партии Сила народа сократился на 2%, составив 34%, а у крупнейшей оппозиционной Демократической партии Тобуро он остался на прежнем уровне - 35%. 21% опрошенных не поддерживает ни одну политическую партию. Это на 1% меньше, чем неделю назад. Погрешность при обработке данных может составить ±3,1% при уровне достоверности 95%. С подробностями можно ознакомиться на сайте Национальной комиссии по общественному мнению о выборах.