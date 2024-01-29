Замглавы МИД РФ посетил Сеул на фоне напряжённости в отношениях

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Заместитель министра иностранных дел России по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона Андрей Руденко посетил в конце прошлой недели Сеул. Он встретился с первым заместителем министра иностранных дел РК Ким Хон Гюном, провёл дипломатические консультации с заместителем главы южнокорейского внешнеполитического ведомства Чон Бён Воном и побеседовал с представителем Сеула по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гоном. В ходе переговоров обсуждались вопросы двусторонних отношений, ситуация на Корейском полуострове и на мировой арене. Ким Хон Гюн напомнил о «жёсткой позиции» Сеула в отношении военного сотрудничества России с Северной Кореей. Он также призвал Москву не допускать нарушений законных прав южнокорейских компаний и граждан, работающих в России. Визит высокопоставленного российского дипломата проходил на фоне обострения разногласий между Москвой и Сеулом по поводу недавних высказываний президента РК Юн Сок Ёля о Северной Корее. 31 января Юн Сок Ёль назвал Север "нерациональной" и единственной страной в мире, которая узаконила превентивное применение ядерного оружия. На следующий день представитель МИД России Мария Захарова подвергла критике высказывания южнокорейского президента как «явно предвзятые». Посол России в РК Георгий Зиновьев был вызван в МИД РК, где ему был выражен протест по поводу высказываний представителя российского внешнеполитического ведомства.