РК и ОАЭ договорились укреплять оборонное сотрудничество

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РК и Объединённые Арабские Эмираты договорились укреплять двустороннее сотрудничество в сфере обороны и военной промышленности. Как сообщили в южнокорейском военном ведомстве, 2 февраля министр обороны РК Син Вон Сик встретился со своим коллегой Мохаммедом бин Мубараком Фаделем аль Мазруи. Стороны обсудили пути укрепления двухстороннего сотрудничества в качестве «особых стратегических партнёров», сообщили в министерстве. Главы оборонных ведомств подвели итоги оборонного сотрудничества за последние 15 лет и обменялись идеями относительно его дальнейших перспектив. 3 февраля Син Вон Сик встретился с бойцами южнокорейского воинского контингента «Акх» размещённого в Объединённых Арабских Эмиратах. Он отметил, что поддержание тесных связей с «братской нацией ОАЭ» соответствует национальным интересам РК. Син Вон Сик совершает поездку по трём странам Ближнего Востока, в программе которой посещение ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.