Программы ухода за детьми охватят все начальные школы

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Президент РК Юн Сок Ёль подтвердил важность государственного образования, подчеркнув приверженность правительства распространению программы ухода за детьми на все начальные школы. Выступая на общественных дебатах по вопросам народного хозяйства, состоявшихся 5 февраля в начальной школе в городе Ханаме провинции Кёнгидо, глава государства отметил, что образование должно быть в центре внимания в демократическом обществе, а школы должны стать центрами государственного образования. Забота о детях является частью конституционных обязанностей президента страны,- добавил Юн Сок Ёль. Он напомнил о плане правительства, в соответствии с которым, услуга бесплатного ухода предоставляется первоклассникам с 7 часов утра до 8 часов вечера. До конца первой половины текущего года данная программа охватит до 2 тысяч школ, а к 2026 году все ученики начальной школы смогут воспользоваться этой услугой.