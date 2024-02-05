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Политика

Программы ухода за детьми охватят все начальные школы

Write: 2024-02-05 14:48:21Update: 2024-02-05 15:07:09

Программы ухода за детьми охватят все начальные школы

Photo : YONHAP News

Президент РК Юн Сок Ёль подтвердил важность государственного образования, подчеркнув приверженность правительства распространению программы ухода за детьми на все начальные школы.  Выступая на общественных дебатах по вопросам народного хозяйства, состоявшихся 5 февраля  в начальной школе в городе Ханаме провинции Кёнгидо, глава государства отметил, что образование должно быть в центре внимания в демократическом обществе, а школы должны стать центрами государственного образования. Забота о детях является частью конституционных обязанностей президента страны,- добавил Юн Сок Ёль. Он напомнил о плане правительства, в соответствии с которым, услуга бесплатного ухода предоставляется первоклассникам с 7 часов утра до 8 часов вечера. До конца первой половины текущего года данная программа охватит до 2 тысяч школ, а к 2026 году все ученики начальной школы смогут воспользоваться этой услугой. 
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