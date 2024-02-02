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Экономика

ОЭСР понизила прогноз роста экономики РК до 2,2%

Write: 2024-02-06 10:35:55Update: 2024-02-06 11:14:06

ОЭСР понизила прогноз роста экономики РК до 2,2%

Photo : KBS News

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) пересмотрела прогноз роста южнокорейской экономики на этот год, понизив его на 0,1% до 2,2%. Как сообщили 6 февраля в министерстве планирования и финансов, новый прогноз ОЭСР соответствует прогнозу правительства страны, но на 0,1% ниже прогноза Банка Кореи и на 0,2% ниже прогноза Международного валютного фонда. Между тем, ОЭСР повысила прогноз роста мировой экономики на текущий год на 0,2% до 2,9%. Эксперты ОЭСР оставили без изменений прогноз роста потребительских цен в РК в этом году на уровне 2,7%. Прогноз на следующий год составил 2%. Среди основных факторов риска для мировой экономики на этот год ОЭСР называет геополитическую неопределённость, вызванную ближневосточным кризисом, которая может привести к росту мировых цен на энергоносители и усугубить проблему поставок. Высокие процентные ставки и их последствия также могут оказать давление на мировую экономику.
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