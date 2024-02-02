Главы МИД РК и КНР обсудили двусторонние отношения и СК

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6 февраля министры иностранных дел РК и Китая Чо Тхэ Ёль и Ван И обсудили в телефонном разговоре отношения между двумя странами и ситуацию на Корейском полуострове. Это был первый контакт между главами внешнеполитических ведомств двух стран после назначения Чо Тхэ Ёля на должность главы МИД. Как отмечается в сообщении для прессы, распространённом южнокорейским МИД, министры отметили важность укрепления стратегического диалога и обменов на разных уровнях с целью активизации отношений и повышения уровня доверия между двумя странами. Чо Тхэ Ёль предложил продолжить обсуждение подготовки трёхстороннего южнокорейско-китайско-японского саммита. Ван И пригласил своего южнокорейского коллегу посетить Пекин. Приглашение было с благодарностью принято. Глава южнокорейского МИД выразил обеспокоенность по поводу растущей ракетной активности Пхеньяна, ведущей к эскалации напряжённости в регионе. Он призвал Пекин сыграть «конструктивную роль» в привлечении Пхеньяна к диалогу о денуклеаризации. Коснувшись принудительной репатриации Китаем северокорейских беженцев, Чо Тхэ Ёль призвал китайское правительство не допускать подобных фактов, а вместо этого помочь беженцам в переезде в третьи страны по их выбору.