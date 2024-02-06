Г.Зиновьев: Россия не хочет, чтобы отношения с РК «достигли дна»

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Отношения России и РК «не так хороши, как мы надеемся, но в то же время и не достигли дна». Об этом заявил в интервью агентству Ёнхап посол России в РК Георгий Зиновьев. «Нашим главным приоритетом является сохранение и стабилизация двусторонних отношений, которые у нас есть, не допустить обострения связей до конфронтационного уровня и воздерживаться от действий, которые могут вызвать дальнейшее ухудшение»,- отметил он. Не приводя подробностей, посол отметил тот факт, что диалог между двумя сторонами, несмотря на сложившиеся обстоятельства, всё ещё продолжается. «Лучше общаться, даже если это сложно, чем вообще не иметь общения»,- сказал Зиновьев. Напомнив, что в декабре прошлого года Сеул ужесточил контроль над экспортом из Москвы товаров двойного назначения, которые могут быть использованы в военных целях, посол подчеркнул, что «подобные решения не помогают поддерживать уровень предметного двустороннего сотрудничества». «Минимальное требование для освобождения РК от статуса недружественной нации - это отмена санкций против России»,- добавил он. Коснувшись отношений России с Северной Кореей, посол опроверг какое-либо военное сотрудничество, назвав обвинения в его наличии «беспочвенными и непроверенными». Назвав Корею «страной, с которой Россия имеет долгую и богатую историю», Зиновьев заявил, что в течение срока пребывания в Сеуле он приложит усилия, чтобы помочь добиться позитивного прогресса в отношениях с РК.