Юн Cок Ёль: РК способна разработать ядерное оружие, но его создание «нереально»

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Учитывая уровень науки и технологий, РК «не понадобится много времени» для разработки ядерного оружия. Однако его создание «нереально». Об этом заявил 7 февраля в телепрограмме KBS президент РК Юн Сок Ёль. «Если мы разработаем ядерное оружие, мы получим различные экономические санкции, подобно Северной Корее, и нашей экономике будет нанесён серьёзный удар. Следовательно, это нереально, и мы должны полностью соблюдать Договор о нераспространении ядерного оружия»,- отметил глава государства. Коснувшись возможности межкорейского саммита, Юн Сок Ёль отметил, что он может быть проведён до того, как Пхеньян откажется от ядерного оружия. Однако должны быть гарантии, что саммит принесёт результаты. Говоря об отношениях с Японией, президент отметил, что они «восстановлены и движутся в будущее». Затронув вопрос о трёхстороннем сотрудничестве между РК, США и Японией, Юн Сок Ёль сказал, что для трёх стран было бы важно не только сотрудничать в борьбе с угрозами Севера, но и продемонстрировать совместное лидерство во имя мира и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе.