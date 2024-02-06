В РК отзывают более 44 тысяч автомобилей

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Компании BMW Korea, Hyundai Motor, Honda Korea, Mercedes-Benz Korea и MAN Truck & Bus Korea отзовут в общей сложности 44.281 автомобиль 48 различных моделей из-за неисправных компонентов. Об этом сообщили 8 февраля в министерстве сухопутных территорий и транспорта. В автомобилях Kona SX2 производства Hyundai Motor выявлена неисправность проводки аккумулятора, в модели Nexo - производственный брак системы безопасности. Mercedes-Benz отзывает 12.521 автомобиль 22 моделей, в том числе, E350 4MATIC, в связи с недостаточной прочностью деталей топливного насоса. BMW определила, что в почти девяти тысячах машин 19 моделей прочность болтов крепления в системе изменения фаз газораспределения является недостаточной. Honda отзывает 2.080 автомобилей CR-V HYBRID из-за проблем с проводкой батарей. В грузовиках производства MAN Truck & Bus Korea могут возникнуть проблемы из-за брака в нагревателе топливного фильтра.