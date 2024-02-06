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Политика

РК и США выразили сожаление по поводу заявлений посла РФ в КНДР

Write: 2024-02-09 12:35:03Update: 2024-02-09 13:48:51

РК и США выразили сожаление по поводу заявлений посла РФ в КНДР

Photo : YONHAP News

«Мы считаем прискорбным, что посол России в Северной Корее перекладывает вину за провокации Северной Кореи на Южную Корею и США и оправдывают ядерные разработки Северной Кореи»,- заявил 8 февраля представитель министерства иностранных дел РК Им Су Сук. Усиление мер безопасности является естественной мерой для защиты жизни южнокорейского народа,- добавил он. В тот же день представитель госдепартамента США Ведант Патель назвал «дестабилизирующими» и «рискованными» высказывания российского дипломата о том, что Северная Корея может решить провести ещё одно ядерное испытание, если Вашингтон продолжит предпринимать, по его словам, «провокационные шаги» против Пхеньяна. США не питают каких-либо враждебных намерений в отношении КНДР,- добавил представитель госдепартамента. «Случится ли очередной ядерный эксперимент в КНДР или нет, зависит от того, в каком направлении будет развиваться военно-политическая обстановка на полуострове»,- заявил в интервью ТАСС посол России в КНДР Александр Мацегора. Руководство КНДР может провести новые ядерные испытания «в интересах дальнейшего укрепления своей обороноспособности» в случае «провокационных шагов» со стороны США,- подчеркнул посол. В качестве процесса, приближающего ядерные испытания, он назвал движение к «ядерному альянсу» США и РК. 
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