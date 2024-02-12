В 2026 году число школьников в РК составит менее 5 млн человек

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В ближайшие два года численность учащихся южнокорейских начальных, средних и старших школ упадёт ниже пяти миллионного уровня. Она составит 4 млн 833 тыс. человек, что на 298 тысяч человек меньше, чем сейчас. Об этом сообщили 12 февраля в Корейском институте развития образования. В 2029 году показатель сократится до 4 млн 275 тыс. человек. Таким образом, сокращение составит за пять лет около 1 млн. школьников. Сокращение численности школьников вызвано снижением рождаемости, Уровень рождаемости, то есть, число детей, которое, как ожидается, родится у женщины в течение её жизни, достигло в 2022 году рекордно низкого уровня в 0,78. Это намного ниже уровня замещения 2,1, который позволил бы поддерживать численность населения на стабильном уровне в 51 миллион человек. Как ожидается, число новорождённых, составившее в 2022 году 250 тысяч, в 2025 году сократится до 220 тысяч, а в 2072 году до 160 тысяч.