МИД РФ: РК демонстрирует желание не разрывать связи с Россией

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Отношения России и РК переживают сейчас непростые времена. Во многом по причине союзнических отношений с Вашингтоном Сеул был вынужден поддержать коллективный Запад в развязанной против России гибридной войне, инструментом в которой является Украина. Об этом заявил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД России Иван Желоховцев. «Несмотря на серьёзные различия в подходах, считаем важным поддерживать открытыми каналы коммуникации с южнокорейскими партнёрами, которые подтвердили аналогичное понимание на состоявшихся в начале февраля консультациях на уровне заместителей министров иностранных дел в Сеуле»,- отметил российский дипломат. В контактах на различных уровнях РК демонстрирует желание не разрывать наработанные связи с Россией, оставить за собой возможность вернуться на российский рынок. «Мы такой настрой приветствуем, однако будем судить о намерениях Сеула по конкретным шагам, в первую очередь в вопросах, касающихся экономических санкций в отношении нашей страны»,- подчеркнул Желоховцев. Возвращение двустороннего сотрудничества на траекторию взаимовыгодного зависит от южнокорейской стороны,- добавил он.