С 1 по 10 февраля экспорт РК сократился на 14,6%

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По предварительным данным таможенного управления, за период с 1 по 10 февраля объём южнокорейского экспорта составил 15 млрд 11 млн долларов, что на 14,6% меньше, чем за тот же период прошлого года. Среднесуточный экспорт, учитывающий количество рабочих дней, увеличился за тот же период на 11,7%. Экспорт полупроводников увеличился на 42,2%, но поставки нефтепродуктов сократились на 21%, легковых автомобилей – на 36,3%, металлургической продукции – на 23,6%, а морских судов – на 35,6%. Экспорт в США уменьшился на 12,4%, а в Китай – на 20,3%. Импорт за первые десять дней февраля составил 17 млрд 12 млн долларов. При этом ввоз в страну сырой нефти сократился на 14,3%, полупроводников – на 13,7%, газа – на 57,5%, угля – на 43,5%, а легковых автомобилей – на 54%. Импорт из Китая уменьшился на 3,4%, из США – на 31,7%, а из Евросоюза – на 23,3%. Дефицит торгового баланса за первые десять дней февраля составил 2 млрд 1 млн долларов.