Глава Samsung Electronics призывает ставить «смелые задачи»

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«Мы должны ставить перед собой смелые задачи, не сосредотачиваясь исключительно на краткосрочных результатах»,- заявил председатель компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ён, посещая 9 февраля завод по производству аккумуляторов компании Samsung SDI в малазийском городе Серембане. Завод был построен в 1991 году и является первым зарубежным объектом Samsung SDI. Первоначально он производил электронно-лучевые трубки для телевизоров, а в 2012 году начал производить аккумуляторные батареи. С 2022 года компания строит в Малайзии второй завод, который, как планируется, в 2025 году начнёт выпуск круглых аккумуляторов. 10 февраля Ли Чжэ Ён побывал в Куала-Лумпуре, столице и крупнейшем городе Малайзии. Там он посетил магазин, который в 2022 году совместно открыли Samsung Electronics и малазийская дистрибьюторская компания Senheng. Ли Чжэ Ён наблюдал за реакцией потребителей на продукцию Samsung Electronics, в частности, на новейшие смартфоны Galaxy S24. Помимо Samsung SDI, в Малайзии успешно работают такие дочерние компании Samsung Electronics как Samsung SDS, Samsung C&T, Samsung Engineering и Samsung Heavy Industries.